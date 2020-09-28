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Россиянам предсказали аномальную погоду зимой

Кирилл Васин
18:33 28.09.2020
Ожидается, что февраль окажется холоднее прошлогоднего на большей части территории страны за исключением восточных регионов ДФО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Гидрометцентре РФ составили вероятностный прогноз температурного режима в России в отопительный сезон с октября по март, согласно которому ожидается аномальная погода во второй половине осени и зимой.

В октябре средняя месячная температура, как ожидается, превысит норму в западных областях СЗФО, в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, а также на Дальнем Востоке. При том холоднее, по сравнению с прошлым годом, будет на юге ЦФО и ПФО.

Выше нормы средняя месячная температура, согласно прогнозу на ноябрь, будет на востоке СЗФО, на севере ПФО, УФО, СФО и в некоторых районах Якутии. Холоднее же, по сравнению с 2019 годом, будет на Чукотке и в Магаданской области.

В декабре, согласно прогнозу, температура выше нормы будет почти во всем СЗФО, на севере ПФО, УФО и СФО, а также в Якутии. Температура ниже нормы ожидается в центральной России и на Чукотке, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу на январь 2021 года, температура превысит норму в ЮФО, СКФО и на юге ПФО. Холоднее, чем в 2020 году будет в ЦФО и в большей части Сибири.

В феврале 2021 года температура выше нормы будет отмечаться, согласно прогнозу, в СЗФО, ЦФО, на большой части ПФО и на севере ЮФО. Ожидается, что февраль окажется холоднее прошлогоднего на большей части территории страны за исключением восточных регионов ДФО.

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