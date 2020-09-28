Под Мурманском открыли новый мост через реку Кола

В Мурманской области открыли новый железнодорожный мост, в сооружении которого принимали участие в том числе военные инженеры. Старый мост через реку Кола обрушился в первый же день лета во время паводка, в результате чего областной центр оказался отрезанным от «большой земли».

Когда Мурманский морской порт на время остался без железнодорожного сообщения, Министерство обороны РФ направило в регион более 100 военнослужащих и 40 единиц спецтехники. Новую переправу возвели меньше, чем за четыре месяца. Ее строительство составило рекордный срок - 105 дней. Сегодня по ней прошел первый поезд.

Пока через новый мост будут двигаться грузовые составы. С 12 октября начнут регулярное движение пассажирские поезда. Предполагается, что пассажиров будут перевозить в двухэтажных вагонах.