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Глава Роспотребнадзора назвала характерное свойство коронавируса

Валентина Пескова
17:43 28.09.2020
По словам Анны Поповой, все причины, по которым цифры заболеваемости коронавирусом сейчас растут, не являются неожиданными.
Глава Роспотребнадзора назвала характерное свойство коронавируса
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Количество инфицированных коронавирусом в РФ начало расти, поскольку COVID-19 ведет себя, как вирус респираторный. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в ведомстве предполагали, что вирус поведет себя именно так.  

«Мы предполагали, что они будут расти - ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность», - заявила Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

Как пояснила глава ведомства, вирус приходит в основном в холодный период года.

«Все причины, по которым это происходит, не являются неожиданными. Одна из них - это сезонность, о которой я уже сказала, и которая уже, очевидно, свойственна и будет свойственна этому вирусу», - добавила Попова.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в РФ зарегистрировано 8 135 новых заболевших коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России наблюдалось 1 159 573 инфицированных COVID-19, из них 945 920 уже выздоровели. Умерли 20 385 человек.

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