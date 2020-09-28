Правительство РФ утвердило новую стратегию профилактики инфекционных заболеваний

Российское правительство утвердило новую стратегию профилактики инфекционных заболеваний. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, важно, чтобы как можно больше россиян могли регулярно делать прививки от разных инфекций. Прежде всего, речь идет о детях. Поэтому в ближайшее время будет значительно расширен национальный календарь прививок, а также в стране начнется разработка и выпуск новых вакцин. Уже сейчас можно защитить себя от ряда сезонных заболеваний, например, гриппа.

«По поручению президента мы расширили вакцинацию для профилактики гриппа. Выделили на этот год дополнительные четыре миллиарда рублей, чтобы прививку могли сделать до 60 процентов жителей нашей страны», - сказал Мишустин.

В России с 1 сентября началась масштабная вакцинация от сезонных заболеваний - гриппа и ОРВИ. Прививку можно сделать не только в поликлинике. В Москве, например, работают специальные передвижные пункты.