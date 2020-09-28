В стране и мире Коронавирус В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса Кирилл Васин Специалист отметил, несмотря на ослабление вируса, все рекомендации Роспотребнадзора остаются актуальными. © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус ослабевает. «Так что я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает», - сказал Горелов. Он отметил, несмотря на ослабление вируса, все рекомендации Роспотребнадзора остаются актуальными. Слова Горелова приводит РИА Новости. Ранее Роспотребнадзор назвал пять правил для сохранения здоровья во время пандемии. Специалисты посоветовали мыть руки и дезинфицировать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни, носить маски и обращаться к врачу при первых симптомах ОРВИ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика