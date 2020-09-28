Путин: Россия поставила в Молдавию 15 тысяч тест-систем

Россия готова к дальнейшему развитию сотрудничества в борьбе с коронавирусом на уровне специалистов, в связи с чем уже поставила в Молдавию по просьбе руководства страны уже 15 тысяч тест-систем.

Об этом сегодня заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном. Лидеры двух стран общались с помощью видеосвязи.

«Мы готовы и дальше работать совместно на уровне специалистов, на уровне санитарных врачей, эпидемиологов и специалистов-ученых, которые в этой сфере эффективно работают в Российской Федерации, для того, чтобы поддержать вас и граждан Молдовы, которые сталкиваются с этой эпидемией», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ заявил, что в этом направлении у двух государств запланирован уже «целый набор мероприятий» и рассчитывает на то, что они будут реализованы как можно быстрее.