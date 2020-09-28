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Россиянам предсказали температурные аномалии в октябре

Кирилл Васин
16:56 28.09.2020
Вильфанд отметил, что всю неделю в дневное время температура будет выше нормы на 4-6 градусов.
Россиянам предсказали температурные аномалии в октябре
© Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press

Жителей европейской части России в октябре ждут температурные аномалии. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что всю неделю в дневное время температура будет выше нормы на 4-6 градусов, столбики термометров покажут до 20 градусов тепла.

«Дневные температуры будут от плюс 18 до плюс 20 градусов. Погода преимущественно без осадков, правда облачность будет побольше, чем на прошлой неделе. Ночью температура плюс 5-6 градусов, поэтому большая амплитуда температуры. Вот, собственно, и аномалии», - приводит «360» слова Вильфанда.

Ранее москвичам пообещали возвращение бабьего лета после похолодания. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москву после потепления на один день придет прохладная погода, после чего вновь вернется бабье лето.

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