Эрдоган заявил об «оккупации» Арменией территории Азербайджана

Президент Турции выступил с критикой относительно ситуации, сложившейся между Арменией и Азербайджаном в связи с начавшимися военными действиями на границе с Нагорным Карабахом. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, настало время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

«Пришло время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это - земли Азербайджана», - сказал Эрдоган во время своего выступления в Стамбуле.

Турецкий лидер также раскритиковал попытки Минской группы ОБСЕ решить карабахскую проблему, заявив, что им не хватило 30 лет, чтобы решить этот вопрос, и сделали все, чтобы он не решился.

«И сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там, в Карабахе, турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили», - цитирует Реджепа Тайипа Эрдогана РИА Новости.

Таким образом президент Турции высказался относительно поддержки со стороны США сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает терористической организацией.

27 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, в результате чего есть погибшие среди гражданских и военных. Как заявили в минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.