В РФ хотят изменить требования к эксплуатации автомобилей

МВД РФ подготовило проект изменений в список неисправностей, при которых запрещается эксплуатировать автомобиль. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, которое вступит в силу с 1 июня 2021 года, эксплуатацию автомобиля запретят при наличии коррозии в тормозной системе, которая грозит ее разрушением или потерей герметичности. Также нельзя будет управлять машиной, у которой негерметично закреплены и неисправны глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы.

Запретят эксплуатировать автомобиль с неисправностями в рулевом механизме, в частности, если в нем используются детали со следами деформации и дефектами. Помимо прочего, не разрешается управлять автомобилем, если происходит произвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления при работающем двигателе без желания водителя.