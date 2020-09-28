В стране и мире Минобороны Армении показало новые кадры уничтожения азербайджанской техники Валентина Пескова Обострение конфликта на линии соприкосновения в районе Карабаха произошло 27 сентября. © Фото: Shushan Stepanyan, Facebook Пресс-служба министерства обороны Армении опубликовала снятые беспилотником кадры, на которых зафиксированы моменты уничтожения танков армии Азербайджана. Как сообщила глава пресс-службы ведомства Шушан Степанян, видеокамера зафиксировала «очередные поражения азербайджанской военной техники». «Ведутся бои с разной интенсивностью. Подразделения Армии обороны на отдельных участках успешно осуществляют карательные действия. Боевой дух наших военнослужащих высок», - написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook. Обострение конфликта на линии соприкосновения в районе Карабаха началось 27 сентября. В Минобороны Армении сообщили, что Карабах подвергся «воздушным и ракетным атакам». В оборонном ведомстве Азербайджана, в свою очередь, объявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика