Минобороны Армении показало новые кадры уничтожения азербайджанской техники
Пресс-служба министерства обороны Армении опубликовала снятые беспилотником кадры, на которых зафиксированы моменты уничтожения танков армии Азербайджана. Как сообщила глава пресс-службы ведомства Шушан Степанян, видеокамера зафиксировала «очередные поражения азербайджанской военной техники».
«Ведутся бои с разной интенсивностью. Подразделения Армии обороны на отдельных участках успешно осуществляют карательные действия. Боевой дух наших военнослужащих высок», - написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook.
Обострение конфликта на линии соприкосновения в районе Карабаха началось 27 сентября. В Минобороны Армении сообщили, что Карабах подвергся «воздушным и ракетным атакам». В оборонном ведомстве Азербайджана, в свою очередь, объявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители.