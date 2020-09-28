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Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочерью за несколько минут до катастрофы

Кирилл Васин
15:55 28.09.2020
Военный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился 25 сентября.
Штурман разбившегося Ан-26 переписывался с дочерью за несколько минут до катастрофы
© Фото: РИА Новости

Штурман разбившегося под Харьковом Ан-26 Алексей Остапенко переписывался с маленькой дочерью за несколько минут до катастрофы.

Переписку в мобильном телефоне, по словам жены штурмана Елены, показала сама девочка. Женщина считает, что ребенок «мог что-то почувствовать». Слова Елены Остапенко передает телеканал ТСН.

Ранее курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении. По его словам, он выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.

Военный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером в пятницу, 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. В результате трагедии погибли 26 человек.

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