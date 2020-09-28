«Нас собралось человек 100 у закрытой двери, и конструкция не выдержала»: пострадавшая об обвале перехода на заводе в Ступино

Пострадавшая при обрушении надземного перехода на подмосковном предприятии в Ступино рассказала, что трагедия произошла, когда рабочие по окончании ночной смены большой толпой, как обычно, направились в раздевалку. Однако когда проходя по привычному маршруту из цеха в цех по надземному переходу дошли до последней двери, она оказалась закрыта.

Как заявила «Звезде» упаковщица Кулаим Джумакеева, в этот момент крепления перехода не выдержали и огромная металлическая конструкция рухнула вместе с людьми с высоты примерно третьего этажа.

«Нас человек 100 скопилось. Провалилась та часть, которая была в середине. Затем уже лопнула труба и на людей полилась горячая вода. Я где-то в середине тоже стояла. Смотрю на людей, а там уже вода течет и кровь. Там был пар и кипяток, говорят, некоторые очень сильно обожглись. Одну женщину даже на вертолете МЧС эвакуировали», - рассказала пострадавшая.

По словам рабочей, само ЧП произошло около 20.40. Как пояснила женщина, шаткая и хлипкая конструкция перехода давно не вызывала у людей доверия.

Как сообщили в Государственной службе миграции при правительстве Киргизии, гражданам их страны, которые пострадали в результате обрушения перехода в Ступино, выплатят компенсации в размере месячной зарплаты.