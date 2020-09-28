Писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич покинула Белоруссию.

Как рассказала ее помощница Татьяна Тюрина, писательница улетела в Германию. По словам помощницы, Алексиевич улетела «по личным делам», в частности – на книжную ярмарку, которая пройдет в Швеции. Об этом пишет портал tut.by.

«Она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», - сказала помощница Алексиевич.

По словам Тюриной, дата возвращения писательницы будет зависеть от «развития событий и ее самочувствия».