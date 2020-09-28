Более пяти тысяч человек привились российской вакциной от COVID-19

Более пяти тысяч человек уже привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V», разработанной специалистами Минобороны и НИЦ имени Гамалеи.

Все они - добровольцы, пожелавшие принять участие в клинических испытаниях. Ни у кого из них не выявлено побочных реакций, которые вызывали бы опасения. Препарат абсолютно безопасен.

Любой человек, сделавший прививку, сможет следить за своим самочувствием с помощью дневника здоровья. На портале госуслуг появился специальный сервис, куда можно вносить отметки о своем состоянии и любых недомоганиях. Все данные будут автоматически направляться Минздраву и анализироваться специалистами.