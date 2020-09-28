Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара 2»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил о завершении съемок первого из череды сиквелов мегаблокбастера «Аватар». Об этом сообщает Cinema Blend. Кроме того, Кэмерон заявил, что съемки «Аватара-3» уже близки к завершению.

«В день выхода “Аватара 2” мы сразу начнем работать над “Аватаром 3”. Мы снимаем оставшуюся часть живого действия. Мы на 100% закончили “Аватар 2” и примерно на 95% закончили “Аватар 3”» - сказал режиссер.

Во время разговора с Арнольдом Шварценеггером во время Австрийского всемирного саммита Джеймс Кэмерон также отметил, как ему и его команде повезло, что они все еще продолжают съемки, несмотря на препятствия, с которыми столкнулись. Длительная съемка началась в Новой Зеландии еще в 2017 году. Производство фильма следовало графику, однако режиссер был вынужден приостановить работу в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Планируется, что первый из четырех заявленных сиквелов «Аватара» выйдет в прокат 16 декабря 2022 года.

Напомним, что оригинальный «Аватар» появился на киноэкранах в декабре 2009 года и при бюджете в 237 млн собрал 2 790 439 000 долларов, став самым кассовым фильмом в истории кинематографа. Лишь недавно картина уступила лидерство супергеройскому блокбастеру «Мстители: Финал». Бюджет «Аватара-2» составляет 285 миллионов.