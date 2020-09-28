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В Кремле рассказали об изменчивости курса рубля

Кирилл Васин
14:47 28.09.2020
Песков отметил, что обычно рубль «восстанавливает силу» после ослабления.
В Кремле рассказали об изменчивости курса рубля
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил волатильность (изменчивость) курса рубля. По его словам, за периодом ослабления рубля обычно следует его подъем.

«Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но в то же время совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двусторонняя и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает», отметил Песков.

Ранее аналитики рассчитали курс рубля к концу года при благоприятном и негативном сценариях. По их словам, при оптимистичном развитии событий в ближайшие три-четыре месяца курс рубля может укрепиться. Тогда к концу года курс российской валюты составит 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро.

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