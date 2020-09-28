В НАТО заявили о желании «сохранить превосходство» в киберпространстве

Государства, входящие в НАТО, должны сохранять превосходство в киберпространстве. Такое заявление в ходе форума CYBERSEC сделал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

По его словам, необходимо развивать современные технологии для обеспечения безопасности граждан. Джоанэ считает, что у альянса должны быть «лучшие специалисты, лучшие университеты и компании». Он отметил, что государства всего мира проводят инвестиции в современные технологии.

Джоанэ подчеркнул, что кибертехнологии помогают защищать «открытое общество свободно мыслящих людей», которое нельзя контролировать. По его словам, с начала пандемии возросло число преступлений в киберпространстве, что очень опасно для современного мира. Слова Джоане передает РИА Новости.