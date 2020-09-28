В Германии оценили ситуацию вокруг «Северного потока - 2»

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт прокомментировал доклад экономической службы бундестага, в котором рассмотрены экстратерриториальные санкции Соединенных Штатов против проекта «Северный поток- 2».

По словам Зайберта, у правительства Германии есть серьезные сомнения о соответствии представленных санкций международному праву.

«Мы детально изучим и оценим этот доклад», - цитирует политика РИА Новости.

В тексте доклада уточняется, что принцип защиты национальных интересов, используемый Штатами, является следствием политических решений для регулировки которого в международном праве нет объективных критериев.

Строительство газопровода «Северный поток- 2» через Балтийское море до Германии реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - Газпромом.