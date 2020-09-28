В Крыму раскопали улицу и дома античного города
При раскопках археологов в Крыму были обнаружены сохранившееся части античного города Акра. Об этом сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры Российской академии наук.
В ходе работы специалистов были найдены два жилых дома и часть улицы древнего города.
По словам руководителя экспедиции, данный артефакты дают повод надеяться, что сохранившаяся на суше территория города обширнее, чем ранее полагали специалисты.
Археологические раскопки на территории античного города Акра проводятся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований на протяжении 10 лет.
Акра входил в состав Боспорcкого царства до начала IV века. Сейчас территория города, площадь которого 3,5 гектара, почти полностью скрыта в Черном море, где археологи в 2020 году и проводят основные работы, пишет РИА Новости.