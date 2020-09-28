В стране и мире В Крыму раскопали улицу и дома античного города Светлана Головина Археологические раскопки на территории античного города Акра проводятся на протяжении десяти лет. © Фото: Институт истории материальной культуры РАН При раскопках археологов в Крыму были обнаружены сохранившееся части античного города Акра. Об этом сообщила пресс-служба Института истории материальной культуры Российской академии наук. В ходе работы специалистов были найдены два жилых дома и часть улицы древнего города. По словам руководителя экспедиции, данный артефакты дают повод надеяться, что сохранившаяся на суше территория города обширнее, чем ранее полагали специалисты. © Институт истории материальной культуры РАН Археологические раскопки на территории античного города Акра проводятся совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований на протяжении 10 лет. Акра входил в состав Боспорcкого царства до начала IV века. Сейчас территория города, площадь которого 3,5 гектара, почти полностью скрыта в Черном море, где археологи в 2020 году и проводят основные работы, пишет РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика