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В Кремле прокомментировали ситуацию с COVID-19

Анна Назайкина
14:00 28.09.2020
Дмитрий Песков высказался насчет эпидемиологической обстановки в России.
В Кремле прокомментировали ситуацию с COVID-19
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост количества заболевших является предметом для особого внимания не только соответствующих штабов, но и россиян.

Песков отметил, что во всех регионах разная эпидемиологическая обстановка, и губернаторы должны и действуют, исходя из ситуации. Было добавлено, что именно поэтому они стали обладателями особых полномочий на фоне пандемии.

«Действительно, растет количество инфицированных, это предмет для особого внимания. Главное - особого внимания не только штабов соответствующих, но и граждан, которые должны значительно повысить уровень заботы о своей эпидемиологической безопасности и выполнять все необходимые предписания, будь то масочный режим, перчаточный режим и так далее», - сказал Песков журналистам.

По данным оперштаба, за сутки в России подтвердилось 8 135 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 1 159 573. Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 702 россиянина. Всего выздоровели 945 920 человек. На 28 сентября в стране проведено 45,4 миллиона тестов на коронавирус.

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