Врач озвучил необычные признаки приближения инсульта

О приближении инсульта могут говорить не только широко известные признаки, такие как проблемы с речью, нарушение равновесия и выраженная ассиметрия в области лица. Об этом рассказал российский невролог Рустем Гайфутдинов.

Симптомами микроинсульта, которые не так часто называются, может быть замедленность, повышение давления, двоение в глазах и сильная головная боль, сопровождаемая рвотой.

Помимо этого, о микроинсульте может говорить онемение языка, щек и даже кистей рук. Об этом пишет URA.ru.

Специалист отметил, что при регистрации подобных симптомов требуется обратиться за консультацией к врачу, так как они могут говорить и риске полноценного инсульта в перспективе.