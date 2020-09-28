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В Кремле призвали прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Константин Худолеев
Кирилл Васин
13:45 28.09.2020
По словам Пескова, ситуация является поводом для серьезнейшего беспокойства России и других стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и урегулировать конфликт дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло», - заявил Песков.

По его словам, ситуация является поводом для серьезнейшего беспокойства России и других стран. Песков подчеркнул, что глава МИД РФ Сергей Лавров находится в контакте с коллегами из Азербайджана и Армении с первых часов обострения ситуации. Также, по его словам, по инициативе армянской стороны вчера президент РФ Владимир Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

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