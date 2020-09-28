Размытые правила: автошколы просят МВД доработать новый регламент сдачи экзаменов

Автошколы просят МВД доработать проект регламента по приему экзаменов, так как формулировки в нем достаточно размытые и могут запутать кандидатов в водители.

В Национальном союзе ассоциаций автошкол акцентировали внимание на том, что представленные пункты нового регламента не имеют четких критериев оценки со стороны экзаменатора и разъяснений допустимых параметров.

«Это приведет к невозможности объективно оценить действия кандидата в водители и исключит возможность обжалования неправильно выставленных штрафных баллов», - пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию.

Помимо этого, много вопросов вызывает отмена «площадки» и введение единого 30-минутного экзамена по вождению в городе.

В то же время владельцы автошкол обеспокоены системой регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы.

По информации СМИ, часть предложений автошкол уже изучают в ГИБДД.

Новый регламент сдачи экзамена в автошколе вступит в силу в 2021 году.