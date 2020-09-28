Ефремов обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП
Актер лично подал жалобу на приговор в Пресненский суд.
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Михаил Ефремов лично подал жалобу на обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП. Актеру назначено 8 лет колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
«В адрес суда поступили апелляционные жалобы Ефремова М. О., а также расширенная жалоба его защитников Пашаева Э. М. и Шаргородской Е. Г. », - цитирует ТАСС сообщение суда.
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.