Экипаж МКС вышел из изоляции

Экипаж Международной космической станции (МКС) вышел из изоляции в российском сегменте и вернулся к штатной работе. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Экипаж 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию завершил операции по открытию люков и приступил к штатной работе во всех сегментах станции», - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Данные об уровне атмосферы на станции передали на Землю. Как отметили в Роскосмосе, группа управления полетом МКС проводит анализ информации для определения уровня и возможного места утечки.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что экипаж МКС на выходные изолировался в российском сегменте для поиска места утечки атмосферы. Экипажу в ходе изоляции были доступны российские модули «Заря», «Звезда» и «Поиск», а также грузовой корабль «Прогресс МС».