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В оперштабе назвали субъекты РФ с наименьшим приростом COVID-19

Анна Назайкина
13:16 28.09.2020
За минувшие сутки в России подтвердилось 8 135 новых случаев заражения коронавирусом.
В оперштабе назвали субъекты РФ с наименьшим приростом COVID-19
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress

За минувшие сутки нет увеличения числа заболевших коронавирусом в Адыгее, наименьший прирост в Краснодарском крае . Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Адыгея - 0%, 2. Краснодарский край - 0,2%, 3. Орловская область, Ярославская область, Кировская область, Удмуртская Республика - 0,3%», - заявили в оперштабе.

Напомним, что за сутки в России подтвердилось 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 159 573. Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 702 россиянина. Всего выздоровели 945 920 человек. На 28 сентября в стране проведено 45,4 миллиона тестов на коронавирус. Такие данные приводит оперативный штаб.

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