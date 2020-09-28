Эпидемиолог назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщил, что выход на плато по коронавирусу в России ожидается в октябре.
По словам специалиста, на данный момент прогнозируется небольшой рост числа зараженных, после которого начнется постепенное снижение.
«Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», - сказал Малеев.
В то же время, эпидемиолог отметил, что для сокращения числа инфицированных возобновлять жесткие ограничительные меры не нужно, так как на данный момент будет достаточно соблюдения правил профилактики, перевода сотрудников на удаленную работу и самоизоляция для людей старше 65 лет.
Также Малеев рассказал, что в Роспотребнадзоре уже разработали около 400 методических рекомендаций для производств, культурных организаций и образовательных учреждений, пишет РИА Новости.
За последние сутки в России было выявлено 8 135 новых случаев заражения коронавирусом.