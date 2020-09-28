Путин обсудил с президентом Южной Кореи кооперацию в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в ходе которого обсуждался вопрос о налаживании кооперации между нашими странами в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин и Мун Чжэ Ин высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран поздравили друг друга по случаю отмечаемого 30 сентября тридцатилетия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея.

Они позитивно оценили развитие связей между Россией и Южной Кореей и выразили обоюдный настрой на дальнейшее углубление сотрудничества. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам повестки региона, в ходе которого была подтверждена приверженность политико-дипломатическому урегулированию проблем полуострова.