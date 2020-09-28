В МИД РФ отреагировали на сообщения СМИ о сирийских наемниках в Карабахе

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ведомство не комментирует сообщения СМИ о том, что в Нагорном Карабахе якобы замечены наемники из Сирии.

«Мы не можем комментировать», - сказал Руденко.

Руденко также призвал все стороны к максимальной сдержанности в риторике при обсуждении конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, нужно проявить максимальную осторожность и добиться прекращения огня, возвращения за стол переговоров.

Ранее в Минобороны Армении заявили о проверке сообщений некоторых СМИ о том, что в Нагорном Карабахе якобы присутствуют сирийские наемники.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.