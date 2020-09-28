Опубликовано видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Левченко

СК РФ опубликовал видео обысков в доме экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко по делу против его сына, депутата заксобрания региона Андрея Левченко.

На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале СК РФ, видно, как сотрудники проводят следственные мероприятия в доме Левченко, ему рассказывают о порядке их проведения.

Главное управление по расследованию особо важных дел следкома установило причастность Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. Его задержали в понедельник, следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца.

По версии следствия, в результате противоправных действий Андрея Левченко и Олега Хамуляка Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей.