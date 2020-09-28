Уровень воды реки у Комсомольска-на-Амуре достиг опасных значений
По предварительным данным, пик паводка ожидается 29-30 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В понедельник, 28 сентября, уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре превысил отметку опасных значений на 41 см.
«У Комсомольска-на-Амуре на утро уровень реки составил 691 см, на 41 см выше отметки опасных явлений. Вода у города прибавляет по 14 см за сутки», - говорится на сайте правительства Хабаровского края.
На данный момент были затоплены уже сотни зданий - подвалы и первые этажи многоквартирных домов, детские сады и дачи.
Сейчас спасатели устанавливают защитные сооружения из мешков с песком и используют специальные насосы.
В то же время, пик паводка ожидается 29-30 сентября на уровне 7 метров.