В стране и мире Уровень воды реки у Комсомольска-на-Амуре достиг опасных значений Светлана Головина По предварительным данным, пик паводка ожидается 29-30 сентября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В понедельник, 28 сентября, уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре превысил отметку опасных значений на 41 см. «У Комсомольска-на-Амуре на утро уровень реки составил 691 см, на 41 см выше отметки опасных явлений. Вода у города прибавляет по 14 см за сутки», - говорится на сайте правительства Хабаровского края. На данный момент были затоплены уже сотни зданий - подвалы и первые этажи многоквартирных домов, детские сады и дачи. Сейчас спасатели устанавливают защитные сооружения из мешков с песком и используют специальные насосы. В то же время, пик паводка ожидается 29-30 сентября на уровне 7 метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика