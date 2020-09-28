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На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от коронавируса

Светлана Головина
12:40 28.09.2020
Дневник самонаблюдения позволит оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии.
На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после вакцинации от коронавируса
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с министерством здравоохранения запустили на портале Госуслуг дневник самонаблюдения для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Уточняется, что в дневник можно вносить отметки о состоянии здоровья и медикаментах, которые применялись для устранения недомоганий, если была необходимость.

«Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19», - приводит слова замглавы Минцифры Олега Качанова пресс-служба ведомства.

В случае необходимости специалисты Минздрава будут оказывать гражданам дополнительные консультации и давать необходимые рекомендации.

Незадолго до этого стало известно, что  первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила во все регионы России.

Ранее ученый из центра Гамалеи рассказал телеканалу «Звезда» об ощущениях после прививки.

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