Отопление досрочно включают в Москве на фоне ситуации с коронавирусом

В домах столицы досрочно начнут топить в связи эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Система отопления заработает в Москве с 28 сентября. Соответствующее решение было накануне принято городским правительством.

Помимо этого, вновь начнет действие программа доставки дров для отопления загородных жилищ по льготным ценам для граждан, состоящих в группе риска и принявших решение временно проживать на дачах.

Ранее о раннем начале отопительного сезона объявил мэр Москвы Сергей Собянин, указав, что целью данной меры является увеличение комфорта граждан во время пребывания дома.