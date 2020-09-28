Площадь пожара под Воронежем за ночь увеличилась в восемь раз
На помощь Воронежу из Тульской области направлены дополнительные силы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Площадь крупнейшего пожара под Воронежем за ночь увеличилась в восемь раз - в регионе горит сухая трава.
Очагов возгорания несколько, и десятки домов оказались буквально в огненном кольце. С пламенем борются спасатели и спецтехника, но остановить его распространение пока не удается.
На помощь Воронежу из Тульской области направлены дополнительные силы, к тушению привлекли вертолет Ми-8 и самолет Бе-200.