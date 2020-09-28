Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль выгодных позиций в Карабахе

Анна Назайкина
11:05 28.09.2020
Азербайджан занял выгодные высоты вокруг села Талыш.
Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль выгодных позиций в Карабахе
© Фото: mod.gov.az

По сообщению Минобороны Азербайджана, армии удалось занять выгодные позиции вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе, где в минувшее воскресенье обострился конфликт.

«Подразделения Азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принужден к отступлению с рубежей, которых пытался удержать», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджан.

Отмечается, что несколько выгодных высот вокруг села Талыш было занято, «противник понес большие потери».

В свою очередь, ранее Минобороны Армении опровергло сообщения Баку о потерях армянских сил в Нагорном Карабахе.

Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана.

Позже Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан заявил, что в мобилизации необходимости нет, армия укомплектована. Президент Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны, а также утвердил комендантский час.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.