Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль выгодных позиций в Карабахе

По сообщению Минобороны Азербайджана, армии удалось занять выгодные позиции вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе, где в минувшее воскресенье обострился конфликт.

«Подразделения Азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Нанесением ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по позициям противника он был принужден к отступлению с рубежей, которых пытался удержать», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджан.

Отмечается, что несколько выгодных высот вокруг села Талыш было занято, «противник понес большие потери».

В свою очередь, ранее Минобороны Армении опровергло сообщения Баку о потерях армянских сил в Нагорном Карабахе.

Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана.

Позже Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан заявил, что в мобилизации необходимости нет, армия укомплектована. Президент Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны, а также утвердил комендантский час.