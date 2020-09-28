Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аэропорт Баку перешел на ограниченный режим работы из-за военного положения

Светлана Головина
11:45 28.09.2020
На данный момент уже приостановлены все рейсы местной авиакомпании AZAL до 30 сентября.
Аэропорт Баку перешел на ограниченный режим работы из-за военного положения
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости

В связи с введением военного положения в Азербайджане международный аэропорт «Гейдар Алиев» в столице республики временно переходит на ограниченный режим работы.

На данный момент уже приостановлены все рейсы местной авиакомпании AZAL по направлению в Нахичевань до 30 сентября.

«Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты либо вернуть свои деньги», - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В то же время, были отменены рейсы авиакомпании FlyDubai в Дубаи, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, «Аэрофлота» по маршруту Москва - Баку - Москва на 1 и 4 октября, а также «Белавиа» - Минск - Баку - Минск - на 2 и 4 октября.

Военное положение в Армении и Азербайджане из-за обострившегося конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе было объявлено 27 сентября.

Незадолго до этого Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором запечатлены кадры уничтожения боевой техники противника.

В то же время, Россия, Германия и Франция призвали руководство обеих стран к сдержанности в сложившейся ситуации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.