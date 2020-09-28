Аэропорт Баку перешел на ограниченный режим работы из-за военного положения

В связи с введением военного положения в Азербайджане международный аэропорт «Гейдар Алиев» в столице республики временно переходит на ограниченный режим работы.

На данный момент уже приостановлены все рейсы местной авиакомпании AZAL по направлению в Нахичевань до 30 сентября.

«Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании AZAL могут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты либо вернуть свои деньги», - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В то же время, были отменены рейсы авиакомпании FlyDubai в Дубаи, запланированные на 29 сентября, 1 и 3 октября, «Аэрофлота» по маршруту Москва - Баку - Москва на 1 и 4 октября, а также «Белавиа» - Минск - Баку - Минск - на 2 и 4 октября.

Военное положение в Армении и Азербайджане из-за обострившегося конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе было объявлено 27 сентября.

Незадолго до этого Минобороны Азербайджана опубликовало видео, на котором запечатлены кадры уничтожения боевой техники противника.

В то же время, Россия, Германия и Франция призвали руководство обеих стран к сдержанности в сложившейся ситуации.