Врач-дерматолог рассказал о вреде резиновых сапог и дождевиков

Дождевики и резиновые сапоги могут нанести вред здоровью, заявила врач-дерматолог Лариса Алексеева в беседе с радио Sputnik.

По мнению специалиста, подобная одежда вызывает нарушения теплорегуляции. Кроме того, плотные материалы не позволяют воздуху циркулировать, из-чего возможно повышение артериального давление, а также развитие невралгии и таких кожных заболеваний, как грибок.

Также Алексеева добавила, что при нахождении в дождевике на сквозняке повышается риск возникновения простудных заболеваний. Врач отмечает, что носить дождевики и сапоги в мегаполисах нецелесообразно, поскольку в больших городах есть достаточно мест, где можно укрыться.

Специалист рекомендует заменить дождевик и резиновые сапоги утепленной курткой на синтепоне и кроссовками на плотной подошве. Непромокаемые же изделия, по мнению Алексеевой, лучше оставить для дачи или похода за грибами.