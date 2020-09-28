Кудрин рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Россия не избежит новых ограничений из-за коронавируса, но они будут гораздо менее масштабными, чем ранее.

Кудрин отметил, что россияне сами будут ограничивать себя: меньше ходить за покупками и в различные развлекательные заведения, кафе и рестораны, сократится использование общественного транспорта.

«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер», - сказал Кудрин.

Однако глава Счетной палаты отметил, что ко второй волне пандемии мировые правительства будут относиться значительно спокойнее, и ее последствия для экономики не станут столь тяжелыми. Также справиться поможет российская вакцина от коронавируса.

Помимо прочего, Кудрин считает, что цена на нефть до конца года не опустится ниже $40 за баррель, а падение ВВП по итогам года составит 4-5%. Об этом он заявил в интервью RT.