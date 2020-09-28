В стране и мире В МИД РФ призвали к максимальной сдержанности при обсуждении конфликта в Карабахе Кирилл Васин По словам Руденко, нужно проявить максимальную осторожность и добиться прекращения огня, возвращения за стол переговоров. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Замглавы МИД РФ Андрей Руденко призвал все стороны к максимальной сдержанности в риторике при обсуждении конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, нужно проявить максимальную осторожность и добиться прекращения огня, возвращения за стол переговоров. «Призываем всех игроков, как внешних, так и внутренних, проявлять максимальную сдержанность, в том числе, и в плане риторики», - отметил Руденко. Ранее Министерство иностранных дел России призвало стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и начать переговоры по стабилизации ситуации. Заявление размещено на официальном сайте ведомства. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика