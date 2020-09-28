В России за сутки подтверждены 8 135 случаев заражения коронавирусом
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 702 россиянина. Всего выздоровели 945 920 человек.
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress
За сутки в России подтвердились 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 159 573. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 702 россиянина. Всего выздоровели 945 920 человек.
На 28 сентября в стране проведено 45,4 миллиона тестов на коронавирус.