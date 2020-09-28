В стране и мире Коронавирус В России за сутки подтверждены 8 135 случаев заражения коронавирусом Кирилл Васин Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 702 россиянина. Всего выздоровели 945 920 человек. © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, XinHua, Globallookpress За сутки в России подтвердились 8 135 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 159 573. Такие данные приводит оперативный штаб. Справились с коронавирусом за минувшие сутки 2 702 россиянина. Всего выздоровели 945 920 человек. На 28 сентября в стране проведено 45,4 миллиона тестов на коронавирус. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика