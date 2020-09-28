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Кредитные карты в России оказались под угрозой

Светлана Головина
11:14 28.09.2020
Поправки в закон «О потребительском кредите» могут нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как значительно расширяет права клиентов.
Кредитные карты в России оказались под угрозой
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, Globallookpress

В случае принятия поправок в  закон «О потребительском кредите», которые предусматривают ужесточение наказания за навязанные банковские услуги, могут появиться серьезные сложности в выдаче кредитных карт. Об этом  говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

В Ассоциации отмечают, что предложенный законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как значительно расширяет права клиентов.

В обращении отмечается, что условия, когда клиент может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, слишком размыты.

Поправки к законопроекту подразумевают, что заемщик может взыскать ущерб за навязанные услуги только через суд.

«Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», -  акцентировал начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко в интервью РБК.

Помимо этого, некоторые клиенты могут воспользоваться данной поправкой и специально обращаться в контролирующие финансовые организации учреждения, чтобы взыскать финансовые компенсации.

В то же время в Ассоциации выразили обеспокоенность и за сегмент кредитных карт и карт с овердрафтом, так как при их оформлении банк не только выдает деньги для совершения платежей и открывает кредитный лимит, но и позволяет переводить средства и снимать наличные. Согласно новой формулировке, это может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными».

Законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков, был внесен на рассмотрение в Госдуму весной 2020 года. Согласно поправкам, если право клиента на «свободный выбор» будет нарушено, то он сможет рассчитывать на возмещение ущерба, а кредитор должен будет вернуть ему стоимость услуги в двукратном размере.

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