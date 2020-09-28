Правила сдачи ЕГЭ могут изменить

Рособрнадзор закончил сбор и анализ предложений по улучшению процедуры ЕГЭ, поступивших от участников Единого экзамена, их родителей и учителей по итогам экзаменов 2020 года. В ведомстве отметили, что все предложения будут рассмотрены.

Среди прочего, было предложено проводить ЕГЭ только для тех, кто поступает в вузы, освободив от экзаменов остальных выпускников школ. Также поступили рекомендации касательно организации видеонаблюдения на экзаменах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в 2021 году в задания для ЕГЭ по обществознанию включат вопросы по принятым поправкам в Конституцию РФ. В Федеральном институте педагогических измерений, в свою очередь, отметили, что в 2021 году готовятся изменения по заданиям некоторых предметов для ЕГЭ и ОГЭ. Сообщалось, что девятиклассникам часть заданий по химии сделают практическими. На ЕГЭ по информатике школьники смогут продемонстрировать свои знания на компьютере, а не на бумаге. Также в 2021 году не будет обязательного экзамена по английскому языку.