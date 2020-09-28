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Минобороны Азербайджана показало видео уничтожения армянских танков

Светлана Головина
10:40 28.09.2020
Обострение конфликта на линии соприкосновения в районе Карабаха произошло 27 сентября.
© Видео: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, YouTube © Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, YouTube

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео, на котором запечатлен момент удара по позициям военных сил Армении.

На кадрах хорошо видно, как один из танков Армении движется в сторону противника, оказывающих огневое сопротивление, после чего он «взлетает» на воздух. Помимо этого, рядом уже находится ликвидированный танк.

«В результате предпринятых мер по пресечению активных боевых действий противника еще два танка вооруженных сил Армении уничтожены точным огнем наших подразделений», - подписали видео представители ведомства на странице в YouTube.

Обострение конфликта на линии соприкосновения в районе Карабаха произошло 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что Карабах подвергся «воздушным и ракетным атакам». В оборонном ведомстве Азербайджана, в свою очередь, объявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители.

Незадолго до этого Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов.

Помимо этого, к сдержанности в сложившейся ситуации уже призвали Россия, Франция и Германия.

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