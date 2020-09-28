В стране и мире В Азербайджане объявлена частичная мобилизация Кирилл Васин Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. © Фото: mod.gov.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной мобилизации в стране. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. «Президент Азербайджана подписал распоряжение об объявлении частичной мобилизации в Азербайджане», - сообщило РИА Новости в пресс-службе главы государства. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика