В жилых домах Москвы началась подача отопления

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что 28 сентября начали включать отопление в жилых домах.

По его словам, процесс подачи тепла в дома будет происходить постепенно, в общей сложности отопление включат в 34 тысячах домов.

«Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток, но скорее всего, включим быстрее», - рассказал заммэра ТАСС.

Бирюков отметил, что из-за пандемии коронавируса сроки подготовки к отопительному сезону в Москве были довольно сжатые, однако все тепловые сети подготовлены должным образом - проведены гидравлические испытания, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы.

На данный момент отопление уже было подано почти в две тысячи учреждений социальной сферы, в ближайшее время отопление заработает во всех объектах соцсферы, параллельно будет идти подключение домов и офисных зданий, последними тепло получат предприятия торговли и промышленности.