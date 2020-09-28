Заразившийся COVID-19 губернатор Алтайского края госпитализирован

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, лечившийся от коронавируса дома, госпитализирован с диагнозом «двухсторонняя пневмония» в краевую клиническую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный», - говорится в сообщении на сайте администрации.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что Томенко получил положительный результат теста на коронавирус. В связи с этим глава региона ушел на самоизоляцию и продолжил работу дистанционно.