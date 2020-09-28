В РФ вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

С 28 сентября в России официально вступает в силу обновленный порядок организации деятельности медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19. Соответствующий приказ, утвержденный Министерством здравоохранения России, размещен на портале правовой информации.

В соответствии с новым порядком все пациенты, у которых диагностируется внебольничная пневмония и ОРВИ со средним или тяжелым течением, временно направляются в боксы или аналогично оборудованные палаты на срок ожидания результатов теста на коронавирусную инфекцию.

При положительном результате теста пациенты будут перемещены в специализированное учреждение, при отрицательном – распределены в подходящие по площади палаты на 2-4 места.

Помимо этого, в стране будет создан дистанционный консультативный центр по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа федерального уровня, работающий как со взрослыми, так и с детьми. Одной из его функций будет взаимодействие с уже существующими центрами для организации оказания медицинской помощи людям, больным гриппом в тяжелой форме или гриппом с осложнениями.