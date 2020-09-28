Netflix показал тизер экранизации игры Resident Evil

Известная американская развлекательная компания Netflix продемонстрировала тизер анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, выход которого на экраны ожидается в недалеком будущем.

Видеоролик к картине по вселенной одноименной серии компьютерных игр, созданной японской корпорацией Capcom, был опубликован в социальной сети Twitter. Позже тизер удалили со страницы Netflix, однако посмотреть его можно на официальном YouTube-канале игры.

На кадрах, выдержанных в темных тонах и поддерживающих мрачную тревожную атмосферу, показана главная героиня игровой серии Клэр Рэдфилд, которая посреди ночи осматривает дом, в котором оказывается труп и разбитые ампулы. На следующем далее отрывке видео демонстрируется другой герой Resident Evil Леон Кеннеди, стреляющий в ожившего мертвеца.

Как указывает REGNUM, поклонники известной серии игр были удивлены появлением тизера от Netflix.

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix собирается показать мюзикл, посвященный принцессе Диане, который еще до выхода встретил большую волну критики со стороны британских роялистов.