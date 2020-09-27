Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в Москве
По словам столичного мэра, тепло начнет поступать в жилые дома с понедельника.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье, что принято решение о досрочном начале отопительного сезона в городе.
«Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома», - написал мэр в своем блоге.
Столичный градоначальник также сообщил, что возобновляется программа по доставке дров на дачные и садовые участки по льготным ценам. По его словам, с марта по июль этой возможностью пользовались около 32 тысяч москвичей-дачников.