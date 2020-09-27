В стране и мире Собянин объявил о досрочном начале отопительного сезона в Москве Тамара Астапенкова По словам столичного мэра, тепло начнет поступать в жилые дома с понедельника. © Фото: mos.ru Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в воскресенье, что принято решение о досрочном начале отопительного сезона в городе. «Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома», - написал мэр в своем блоге. Столичный градоначальник также сообщил, что возобновляется программа по доставке дров на дачные и садовые участки по льготным ценам. По его словам, с марта по июль этой возможностью пользовались около 32 тысяч москвичей-дачников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика