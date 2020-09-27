В стране и мире Опубликованы первые кадры с места обрушения пешеходного моста в Ступине Иван Линдеманн По предварительной информации, пострадали 13 человек, погибших нет. © Видео: ГУ МЧС по Московской области © Фото: ГУ МЧС по Московской области ГУ МЧС по Московской области предоставило телеканалу «Звезда» фотографию и видеозапись с места обрушения пешеходного моста в Ступине. В экстренных службах отметили, что ЧП произошло в складском комплексе FM Logistic-Сидорово по адресу: Ступино, поселок Октябрьский, улица Заводская, вл.1. «Это надземный пешеходный переход внутри склада. Он металлический. Длина - 35 метров, высота - 4 метра», - рассказали в региональном МЧС. По предварительной информации, пострадали 13 человек, погибших нет. Причиной, скорее всего, стала перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика